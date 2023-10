Nico Gonzalez titolare nella vittoria dell’Argentina: 45 tocchi di palla, 84% di passaggi riusciti, 3 tiri

Gara da titolare per Nico Gonzalez con l’Argentina contro il Paraguay nella partita che vale per le qualificazioni ai prossimi mondiali. La squadra allenata da Scaloni ha vinto 1-0 grazie al gol di Otamendi. Dei 3 giocatori della Fiorentina convocati nell’Albiceleste, solo Nico è sceso in campo a differenza di Martinez Quarta rimasto in panchina e di Beltran andato in tribuna. Il numero dieci viola è stato schierato a destra nel tridente con al centro dell’attacco Lautaro Martinez e sulla fascia opposta Julian Alvarez, uscito al minuto 53 per dar spazio a Leo Messi. Nico Gonzalez è rimasto in campo per tutti i 94 minuti, ha toccato la palla 45 volte, ha tirato in totale 3 volte, 1 volta in porta, ha tentato 4 dribbling, riuscendo una volta a saltare il diretto avversario. 84% di passaggi riusciti, 1 un passaggio chiave effettuato, ha vinto 2 contrasti su 5 ed ha vinto un duello di testa. Insomma, una buona gara per Nico Gonzalez nella vittoria con la sua nazionale.

