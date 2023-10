Prandelli: “La Fiorentina può lottare per il quarto posto, l’ho detto mesi fa. Italiano è bravo, sa preparare le partite’

Cesare Prandelli ha parlato al Festival dello Sport di Trento, queste le sue parole registrate da TMW

“Quando ero piccolino ho avuto la fortuna di vivere in una famiglia in cui mamma e papà davano compiti, come il modo di comportarsi con le altre persone, quelli che incontri e che lavorano. Ogni famiglia dà comportamenti e i ragazzi vivono con quei valori, le squadre devono darli perché rappresentano una città. Basta poco per educare i ragazzi”.

Spalletti ha ribadito che per la sua nazionale servono quei valori.

“Sono felicissimo, perché loro rappresentano l’Italia in tutto il mondo. Non devono essere esempi ma avere comunque comportamenti corretti”.

In che momento è la nostra Nazionale?

“L’equilibrio non appartiene al calcio. Però è giusto avere entusiasmo, le risposte ci sono, ora sta a Luciano inventarsi qualcosa. Lui è diabolico sull’aspetto tattico, quando hai carenze serve genialità e Spalletti ne ha”.

Siamo troppo esigenti?

“Guardiamo i numeri, negli ultimi dieci anni è stato Immobile il capocannoniere, di italiani non ce ne sono altri. Bisogna capire come far crescere i ragazzi: se il riferimento è il sistema di gioco, avremo sempre questi problemi, se valorizzeremo le loro qualità, allora potremo avere dei talenti”.

A Firenze c’è Italiano che sta andando molto bene.

“A Firenze c’è un allenatore molto bravo, che ha idee e sa preparare le partite. La città ha una voglia smisurata di confrontarsi con l’Europa e la capacità di mettere in condizione la squadra di assumersi responsabilità. Per me la Fiorentina deve puntare in alto”.

Lecito sognare un piazzamento in Champions League?

“L’ho detto qualche mese fa che questa squadra potteva lottare per il quarto posto”.

Cosa la colpisce di Thiago Motta?

“A me non piacciono le reazioni troppo plateali, lui trasmette serenità e tranquillità ma è molto incisivo e preciso nelle scelte e nella tattica”.

Quanto è faticoso allenare?

“Le panchine degli stadi invecchiano, quelle del parco coi miei nipotini ringiovaniscono“.

Lei ha allenato Bonaventura, giusto che sia stato di nuovo convocato in Nazionale?

“Sono molto contento, Jack se lo merita. In questi anni ha sorpreso tutti, con la sua determinazione e convinzione è riuscito a tornare in Nazionale e auguro che possa rimanerci per del tempo. Tatticamente può fare tre o quattro ruoli, dopo anni di rigidità è più elastico ultimamente”.

La vostra categoria oggi è troppo bersagliata?

“Il ruolo è quello, forse quando ho iniziato io andavano fatti degli anni di gavetta. Qualche anno di settore giovanile che farebbe bene a tanti, delle scelte troppo eclatanti imporrebbero momenti di riflessione”.

C’è una squadra italiana che le piace in particolare?

“Parecchie. Ma torno a Thiago Motta e al suo Bologna. Anche Monza e Fiorentina giocano in modo molto propositivo”.

Un anno fa le italiane erano in finale di tutte e tre le coppe UEFA.

“Paradossalmente in Europa siamo più preparati, ci conoscono meno e abbiamo qualche vantaggio tattico. In Italia però ci sono necessità e doveri. O vinci o hai un ultimatum a settimana”.

Visto il Viola Park?

“No, ma sicuramente ci andrò nei prossimi tempi”.

