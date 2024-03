Nico Gonzalez esulta prima che la palla entri ma non è gol. La sua faccia dopo la beffa con l’Argentina

Questa notte si è giocata Argentina-Costa Rica che ha visto la vittoria della nazionale campione del mondo per 3-1. Sul tabellino non è finito Nico Gonzalez che però, è andato davvero vicino al gol. Il giocatore della Fiorentina dopo aver preso perfettamente il tempo al difensore, è scattato dalla sinistra e si è involato verso la porta, ha saltato il portiere con un bel pallonetto e stava praticamente già esultando quando il difensore avversario è riuscito a salvare in extremis con la palla sulla linea. La sua faccia, tutta un programma. Ecco il video

▶️ La beffa di Nico Gonzalez con l’Argentina 😵‍💫 pic.twitter.com/y1YJw4EL0l — Passione Fiorentina (@PassioneFiorent) March 27, 2024

