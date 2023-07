Dall’Argentina, la Fiorentina vuole Ignacio Miramon, il nuovo Lobotka. Su di lui Milan e Manchester

Secondo quanto riportato da Radio De La Red, media argentino, la Fiorentina sarebbe interessata a Ignacio Miramon, mediano argentino classe 2003 in forza al Ginmasia e alla nazionale under 20 argentina. Il giocatore ha su di lui non solo l’interesse della squadra viola ma anche di Milan e Manchester United, ha una valutazione iniziale di 4 milioni di euro e viene descritto in Italia come il nuovo Lobotka.

#Fiorentina de 🇮🇹 es otro de los equipos interesados en el volante de #GELP Ignacio Miramon que es el jugador con más chances de irse del 🐺 pic.twitter.com/l1WJznUsMT — Nicolás Bozza (@Nicobozza) July 16, 2023

