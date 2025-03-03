Scaloni esclude Beltran dalla lista dei convocati dell'Argentina. C'è Nico Gonzalez

L'Argentina ha pubblicato la lista dei calciatori preconvocati per gli impegni del 22 e 26 marzo, rispettivamente contro Uruguay e Brasile, validi per le qualificazioni ai Mondiali del 2026. Tra i gio...

A cura di Redazione Labaroviola 03 marzo 2025 14:30

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