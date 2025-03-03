Scaloni esclude Beltran dalla lista dei convocati dell'Argentina. C'è Nico Gonzalez
L'Argentina ha pubblicato la lista dei calciatori preconvocati per gli impegni del 22 e 26 marzo, rispettivamente contro Uruguay e Brasile, validi per le qualificazioni ai Mondiali del 2026. Tra i gio...
A cura di Redazione Labaroviola
03 marzo 2025 14:30
L'Argentina ha pubblicato la lista dei calciatori preconvocati per gli impegni del 22 e 26 marzo, rispettivamente contro Uruguay e Brasile, validi per le qualificazioni ai Mondiali del 2026. Tra i giocatori chiamati dal commissario tecnico Lionel Scaloni non figura l'attaccante della Fiorentina, Lucas Beltran. Ci sono invece gli "italiani" Lautaro Martinez, Nico Gonzalez, Paulo Dybala, Leandro Paredes, Nico Paz, Maximiliano Perrone, Santiago Castro e Benjamin Dominguez.