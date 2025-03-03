Maccarone: "La grande sfida di Palladino è recuperare Zaniolo come ha fatto già con Kean"

L'ex attaccante dal passato inglese ed australiano ha detto la sua sul momento del nuovo acquisto viola di gennaio

A Lady Radio è intervenuto l'ex attaccante di Empoli e Siena Massimo Maccarone che ha detto la sua opinione riguardo al momento viola: "La Fiorentina ha una buona classifica, il piazzamento europeo deve essere l'obiettivo e sei in lotta con quello che vuoi. Darei tempo a Palladino di mettere dentro i nuovi perché ci vuole tempo per far comprendere la tua idea di calcio. Il gioco arriverà, mentre per i risultati la stagione è positiva senza dubbio."

Su Zaniolo: "La Fiorentina ha preso un giocatore forte che deve riprendersi e in questo deve essere bravo l'allenatore a farlo esprimere visto che ha doti di alto livello. Palladino lo deve coccolare e mi auguro che, prima di comprarlo, lo abbia chiamato per farlo sentire al centro del suo progetto. Palladino ha vinto la scommessa di Kean ed ora deve fare lo stesso con lui."