Beltran: "Rifiutata la Nazionale italiana perché mi sento completamente argentino, non ho avuto dubbi"

Anche se l’Argentina non mi chiama, la aspetto: non cambio idea per sfruttare l’occasione

Lucas Beltran ha origini italiane nel sangue poiché uno dei suoi bisnonni era piemontese. Ecco. le sue parole a Cronache di Spogliatoio: "Non ho mai visitato il paese in cui viveva. Ho ricevuto la chiamata da parte della Nazionale italiana. Mi sono arrivate nello stesso giorno la convocazione dell’Argentina e quella dell’Italia. Ma io mi sento argentino e non ho avuto alcun dubbio. Anche perché penso che ci sono tanti talenti italiani che possono far bene e sarebbe stato irrispettoso: mi metto al loro posto, se un ragazzo nella mia posizione fosse venuto a giocare per l’Argentina, mi avrebbe dato fastidio. Quindi credo che non sarebbe stato giusto, proprio perché io mi sento completamente argentino. Mi aspettavo la convocazione dell’Italia. Due mesi prima mi avevano contattato per sapere se avessi davvero la cittadinanza italiana, quindi appena ho detto che era arrivato il passaporto, mi immaginavo la convocazione. In quel momento mi ha chiamato anche l’Argentina e non ho avuto dubbi. Anche se l’Argentina non mi chiama, la aspetto: non cambio idea per sfruttare l’occasione".