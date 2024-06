Lille e PSG non daranno giocatori per le olimpiadi. E se lo facesse anche la Fiorentina con Beltran?

La Francia poteva essere una delle grandi favorite alle prossime Olimpiadi. A Parigi 2024, però, non ci saranno diversi gioielli e le cose per il selezionatore Thierry Henry si complicano. Dopo aver, infatti, comunicato la lista dei 25 preconvocati per le Olimpiadi di Parigi, l’allenatore dell’U23 francese ha visto dei clamorosi dietrofront. Nella lista c’erano Zaïre-Emery, Barcola, Yoro, Diakité e Chevalier. Nelle scorse ore stando a quanto riportato da L’Équipe, il Lille e il PSG hanno avvertito la Federazione: i due club non lasceranno partire i propri tesserati. Bel guaio per Henry in vista dei prossimi giochi olimpici che si disputeranno in casa. “L’ultima volta che ho ricevuto così tanti no è stato all’Università. Non c’è stato nemmeno modo di avviare una negoziazione. Vai, chiedi, ti dicono no in maniera perentoria e te ne vai”.

Tornando in casa nostra, Lucas Beltran è stato convocato da Javier Mascherano per le olimpiadi con l’Argentina. Le olimpiadi di calcio si terranno dal 24 luglio al 10 agosto. Un bella grana per il nuovo allenatore della Fiorentina Raffaele Palladino che dovrà fare a meno del classe 2001 per tutto il ritiro estivo e anche per l’inizio della nuova stagione. In Francia ci sono state squadre, come abbiamo visto, che hanno negato di dare giocatori per le olimpiadi. E se lo facesse anche la Fiorentina?

