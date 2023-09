Altra tribuna per Beltran con l’Argentina. Nico Gonzalez sempre titolare, unico confermato nel tridente

Seconda ed ultima partita con la nazionale Argentina questa sera per i due giocatori della Fiorentina, Nico Gonzalez e Beltran. Il numero dieci viola ha giocato titolare contro l’Ecuador, vinta dalla selezione albiceleste per 1-0 grazie al gol di Messi. Da titolare anche nella sfida contro la Bolivia di questa sera, nel tridente con Julian Alvarez e Di Maria (il giocatore viola unico confermato rispetto alla prima partita). Sorride meno Lucas Beltran, per il centravanti viola tribuna sia contro l’Ecuador che contro la Bolivia.

LE PAROLE DI BURDISSO SU BELTRAN