Sorride la Fiorentina, Nico in campo solamente 8 minuti con l’Argentina. Venerdì a disposizione
Nico Gonzalez tornerà a disposizione della Fiorentina solamente venerdì, dunque a poche ore dalla partita contro il Milan
A cura di Redazione Labaroviola
27 marzo 2024 08:18
Sorride la Fiorentina ed Italiano. Nico Gonzalez in Argentina-Costa Rica è sceso in campo solamente 8 minuti prendendo il posto di Enzo Fernandez. I gigliati avranno a disposizione l’argentino da venerdì dunque a poche ore dal match contro il Milan che andrà in scena sabato alle 20:45.
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