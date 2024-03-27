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Sorride la Fiorentina, Nico in campo solamente 8 minuti con l’Argentina. Venerdì a disposizione

Nico Gonzalez tornerà a disposizione della Fiorentina solamente venerdì, dunque a poche ore dalla partita contro il Milan

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
27 marzo 2024 08:18
Sorride la Fiorentina, Nico in campo solamente 8 minuti con l’Argentina. Venerdì a disposizione - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 10.03.2024, Fiorentina-Roma, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 10.03.2024, Fiorentina-Roma, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Sorride la Fiorentina ed Italiano. Nico Gonzalez in Argentina-Costa Rica è sceso in campo solamente 8 minuti prendendo il posto di Enzo Fernandez. I gigliati avranno a disposizione l’argentino da venerdì dunque a poche ore dal match contro il Milan che andrà in scena sabato alle 20:45.

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