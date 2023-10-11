Beltran promette: "Mi sto adattando al calcio italiano, nei prossimi mesi vedrete belle cose"

L'attaccante della Fiorentina Lucas Beltran ha commentato la sua esperienza in viola dal ritiro dell'Argentina

Direttamente dal ritiro dell'Argentina ha parlato l'attaccante viola Lucas Beltran. Queste le sue parole riportate da ESPN: "Sono molto felice di ritornare in Nazionale. Sto realizzando uno dei miei sogni. La concorrenza nell'albiceleste? Quando hai Lautaro Martinez e Julián Alvarez davanti a te, cerchi di ascoltare e imparare. Uno cerca di dare il massimo ed essere umile, mi è accaduto anche in altri club di avere compagni di livello. Calcio italiano? È un calcio diverso, non mento: più fisico, più forte. Mi sto adattando piano piano, sto collezionando minuti, sicuramente nei prossimi mesi si vedranno cose molto belle".

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