Igor organizza una partita di beneficenza in Brasile: "I bambini devono credere nei propri sogni"

Il numero 98 della Fiorentina è tornato nel prorpio paese durante la sosta ed ha organizzato una partita di beneficenza

Il difensore della Fiorentina Igor, è tornato in Brasile durante la pausa e lì ha organizzato una partita di beneficenza e, finito l'evento, ha voluto ringraziare tutti coloro che vi hanno partecipato con un post sul suo profilo Instagram. Queste le sue parole:

"Prima di tutto vorrei ringraziare tutti coloro che hanno partecipato e aiutato in qualche modo, in secondo luogo tutti coloro che sono entrati in questo insieme a me ed erano disposti a voler aiutare gli altri, perché per me quello che conta è che, avendo e potendo aiutare, io so dove partire dove voglio arrivare ma non dimenticherò mai il mio, che tutti i bambini e tutti possono credere nei propri sogni e sapere che tutto è possibile, grazie a tutti!! Grazie a Dio che mi permette di andare sempre oltre!"

NARDELLA CONTRO I MONDIALI IN QATAR

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