Dodo escluso dalla lista dei convocati del Brasile per le prossime sfide contro Colombia e Argentina
Malgrado il nome di Dodo figurasse nella lista dei preconvocati del Brasile, tra i giocatori che avrebbero potuto prender parte ai prossimi impegni contro Colombia e Argentina, il terzino viola è stat...
A cura di Redazione Labaroviola
06 marzo 2025 17:16
Malgrado il nome di Dodo figurasse nella lista dei preconvocati del Brasile, tra i giocatori che avrebbero potuto prender parte ai prossimi impegni contro Colombia e Argentina, il terzino viola è stato escluso dalla nuova lista diramata dalla Nazionale verdeoro. Nonostante la sua stagione esaltante, il Commissario Tecnico Dorival Jr. ha preferito fare altre scelte per le due gare valide per la qualificazione ai Mondiali 2026. Si allenerà al Viola Park durante la sosta delle nazionali. Queste le scelte della Seleçao: