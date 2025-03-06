Dodo escluso dalla lista dei convocati del Brasile per le prossime sfide contro Colombia e Argentina

Malgrado il nome di Dodo figurasse nella lista dei preconvocati del Brasile, tra i giocatori che avrebbero potuto prender parte ai prossimi impegni contro Colombia e Argentina, il terzino viola è stat...

A cura di Redazione Labaroviola 06 marzo 2025 17:16

Firenze, Stadio Artemio Franchi, 06.02.2025, Fiorentina-Inter, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Condividi