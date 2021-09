Hulk festeggia, sarà di nuovo papà, ha messo incinta la nipote. Ex moglie ancora sconvolta

Givanildo Vieira de Souza, noto come Hulk gioca con l’Atletico Mineiro, nel frattempo è arrivata una notizia che riguarda la vita privata. Il calciatore e la moglie Camila Angelo hanno confermato sui social di aspettare il loro primo figlio. Sono state pubblicate delle FOTO sul profilo Instagram, un bacio e l’ecografia in mano. L’ex attaccante del Porto è al settimo cielo: “Oggi con il cuore pieno di gratitudine a Dio, vengo a condividere con voi che per la quarta volta sono benedetto con un altro bambino. Il mio cuore trabocca di tanta felicità e posso solo dire grazie Dio. Non vediamo l’ora di riceverti, bambino, e ti amiamo incondizionatamente. Vieni pieno di salute, piccolo mio”.

La storia d’amore tra Camila Angelo e Hulk ha fatto molto scalpore: la donna è infatti la nipote dell’ex moglie. I due avevano iniziato a frequentarsi dal 2019, proprio al termine del matrimonio con l’ex moglie. La decisione dell’attaccate aveva inevitabilmente portato reazioni, adesso sono arrivati tantissimi messaggi di congratulazioni.

PARLA SAPONARA: “CON ITALIANO SONO COINVOLTO”