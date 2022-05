L’obiettivo di Igor: “Voglio la convocazione con il Brasile. Spero di riuscirci nella prossima stagione”

Il difensore della Fiorentina Igor ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Globo Esporte durante la quale ha parlato del suo sogno di indossare la maglia della Seleção. Ecco le sue parole: “È un sogno che ho da quando ero bambino di vestire la maglia della Nazionale del Brasile. So che serve che cresca ancora, ma sono sicuro che giocando in Serie A e con un rendimento importante mi potrò avvicinare ancora a questo sogno. Spero che la prossima stagione sia quella buona, magari facendo anche meglio di quanto ho fatto in questa”.

