"Quem è Dodo?", in Brasile la convocazione del laterale viola accolta con scetticismo

Il brasiliano si gode la prima convocazione in nazionale ma diversi tifosi verdeoro sembrano non conoscerne le qualità

In tanti in Brasile s'interrogano sulle ultime convocazioni di Dodo e Alex Telles da parte del tecnico della nazionale Dorival Junior in sostituzione di Vanderson e Arana. In particolare il laterale della Fiorentina ha scatenato sui social alcuni commenti irriverenti o sarcastici da parte di chi non lo ritiene all'altezza della selezione verdeoro o di chi addirittura non lo conosce.

Ricordiamo che il 25enne di Taubaté si è reso protagonista di un ottimo inizio di stagione e si è dimostrato un elemento cardine nello scacchiere di Palladino. In Serie A al momento nel suo ruolo non ha eguali a livello di rendimento complessivo risultando determinante in entrambe le fasi.

Il rapporto speciale con Firenze ed il suo attaccamento ai colori viola ne fanno inoltre uno dei calciatori più amati in assoluto dalla tifoseria.

Arthur, fondamentale per Italiano, fuori rosa con Thiago Motta. Nel 2020 fu valutato 72 milioni

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