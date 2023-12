Arthur: “Prima della Fiorentina andavo dallo psicologo e facevo cose che non erano sane per me”

Il centrocampista della Fiorentina Arthur ha parlato al portale brasiliano OUL, queste le sue parole sul suo momento in viola e non solo, le sue parole:

“Prima di venire alla Fiorentina facevo tante cose che non erano salutari e non me ne rendevo nemmeno conto, non capivo perché mi infortunavo sempre. Ero sempre teso, negativo, sono andato in terapia da uno psicologo che mi ha aiutato ed è stato importante per me. Sapevo che questa sarebbe stata una stagione decisiva per la mia carriera. Venivo da un anno di infortunio, non giocavo. Quindi sapevamo che dovevamo fare la scelta giusta.

Per tornare in nazionale avrei avuto bisogno di continuità, di buone partite, ed è per questo che ho scelto la Fiorentina. È una squadra che si adatta al mio stile di gioco, dove posso mostrare il meglio del mio calcio, e questa continuità è molto importante. Adesso voglio giocare, stare bene fisicamente e avere di nuovo la qualità tecnica in campo ai massimi livelli. Il futuro? Non mi piace guardare troppo avanti, perché può succedere di tutto e quindi non saprei adesso, sono la prova vivente che le cose cambiano molto velocemente, nel bene e nel male. Il calcio è giorno per giorno, ogni partita cambia la storia”

LA FIORENTINA E IL RETROSCENA SULLA SUPERCOPPA