Retroscena Supercoppa, quest’estate la Fiorentina aveva chiesto di giocarla a Roma per favorire i tifosi

La Fiorentina scenderà in campo il 18 gennaio per la semifinale della Supercoppa Italiana che si giocherà in Arabia, avversario il Napoli di Walter Mazzarri. L’ufficialità delle date è arrivata solo nella giornata di oggi dopo tre cambiamenti, prima si doveva giocare ad inizio gennaio, poi a fine gennaio, adesso la chiusura del cerchio c’è stata con la data del 18 gennaio.

Una competizione organizzata malissimo perchè se l’ufficialità delle date c’è stata solo a 30 giorni dal calcio di inizio, vuol dire che qualcosa non è andato per il verso giusto. La scelta di andare in Arabia è stata fatta solo per soldi, anche a costo di non pensare ai tifosi, che cosi non possono seguire le proprie squadre del cuore. L’Arabia non offre delle strutture all’altezza della situazione per quanto riguardi campi, terreni e centri di allenamento. Oltre che a stadi molto piccoli.

La Fiorentina ha mostrato tutto il proprio malcontento e in estate ha richiesto di giocare la Supercoppa in Italia in modo tale da permettere ai tifosi di seguire le rispettive squadre e di riempire gli stadi. Una richiesta non accolta dalla Lega di Serie A che, se avesse deciso per l’annullamento della Supercoppa in Arabia, avrebbe dovuto rinunciare a tanti soldi.

