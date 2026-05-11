Niente Mondiali per Dodo, il Brasile non lo ha inserito nella lista dei preconvocati per la manifestazione

Il terzino brasiliano viola salta la manifestazione in Usa, Messico e Canada

Niente Mondiale per Dodo. Il terzino della Fiorentina è l’escluso eccellente dalla lista dei 55 pre-convocati diramata da Carlo Ancelotti: sul difensore brasiliano ha pesato una stagione estremamente complicata, segnata da troppi infortuni e da un rendimento ben lontano dai suoi standard abituali.

Le scelte del CT premiano pochissimo il calcio italiano. Nella lunga lista dei selezionabili figurano infatti solo tre "italiani", tutti difensori: Wesley (Roma), Bremer (Juventus) e Carlos Augusto (Inter). Per il numero 2 gigliato, la mancata chiamata certifica il momento difficile vissuto a Firenze, chiudendo definitivamente le porte alla spedizione iridata.