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Niente Mondiali per Dodo, il Brasile non lo ha inserito nella lista dei preconvocati per la manifestazione

Il terzino brasiliano viola salta la manifestazione in Usa, Messico e Canada

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
11 maggio 2026 18:57
Niente Mondiali per Dodo, il Brasile non lo ha inserito nella lista dei preconvocati per la manifestazione - Firenze, Stadio Franchi, 26.04.2026, Fiorentina-Sassuolo, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 26.04.2026, Fiorentina-Sassuolo, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Dodo
Brasile
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Niente Mondiale per Dodo. Il terzino della Fiorentina è l’escluso eccellente dalla lista dei 55 pre-convocati diramata da Carlo Ancelotti: sul difensore brasiliano ha pesato una stagione estremamente complicata, segnata da troppi infortuni e da un rendimento ben lontano dai suoi standard abituali.

Le scelte del CT premiano pochissimo il calcio italiano. Nella lunga lista dei selezionabili figurano infatti solo tre "italiani", tutti difensori: Wesley (Roma), Bremer (Juventus) e Carlos Augusto (Inter). Per il numero 2 gigliato, la mancata chiamata certifica il momento difficile vissuto a Firenze, chiudendo definitivamente le porte alla spedizione iridata.

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