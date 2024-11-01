Dodò non è stato convocato dal Brasile. Il terzino della Fiorentina era tra i pre-convocati

L'inizio di stagione di Dodò con la Fiorentina non è passato inosservato ma la convocazione con la Nazionale verdeoro è rimandata

Gioia rimandata per Dodò che, come aveva riportato la redazione di Labaro Viola qualche giorno fa, era stato inserito tra i pre-convocati della Nazionale brasiliana ma poco fa è arrivata l'ufficialità con la lista dei convocati del CT Dorival Jubior dove non figura il terzino della Fiorentina. Dodò ha iniziato la stagione al meglio con la maglia della Fiorentina, convincendo sempre di più prestazione dopo prestazione, e con ogni probabilità avrà altre possibilità in futuro di raggiungere quel sogno chiamato Selecao che lo stesso Dodò non ha mai nascosto di voler ottenere.

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