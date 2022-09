I convocati del Brasile, Dodò non viene preso in considerazione da Tite. Al suo posto Danilo della Juve

Il ct del Brasile, Tite, ha diramato la lista dei convocati della Seleçao per le prossime amichevoli contro Ghana e Tunisia. Ancora assente Dodò che, per ora, non è ancora riuscito ad entrare nell’orbita della nazionale maggiore brasiliana, nonostante le ultime uscite di spessore. Al suo posto ci sarà Danilo, terzino della Juventus. Convocato, invece, Pedro, ex giocatore della Fiorentina, che sta impressionando con la maglia del Flamengo. Ecco l’elenco completo:

PORTIERI: Alisson, Ederson, Weverton – Palmeiras

DIFENSORI: Alex Sandro, Alex Telles, Danilo, Bremer, Eder Militao, Ibanez, Marquinhos, Thiago Silva.

CENTROCAMPISTI: Bruno Guimaraes, Casemiro, Everton Ribeiro, Fabinho, Fred, Lucas Paquetá

ATTACCANTI: Antony, Roberto Firmino, Matheus Cunha, Neymar Jr., Pedro, Raphina, Richarlison, Rodrygo, Vinicius