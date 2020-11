Marca, Pedro si prende la nove della nazionale brasiliana. Fiorentina che errore, solo 59′ per lui

Su Marca possiamo leggere di come Pedro si è preso la 9 del Brasile nonostante la negativa a Firenze. Sul quotidiano si ripercorre la storia dell’attaccante, con il passaggio al Real Madrid sfiorato nel 2018 prima che la rottura del ginocchio ne frenasse l’ascesa. Quindi l’anno dopo il passaggio alla Fiorentina dove però, come ricorda Marca, ha giocato appena 4 spezzoni di gara per un totale di 59′. Poi il ritorno in Patria al Flamengo e il nuovo splendore, che lo ha portato ad affermarsi nuovamente in Brasile

