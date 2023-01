Dal Brasile, la Fiorentina ha osservato Allan Aniz, terzino destro brasiliano classe 2003 in scadenza

Secondo quanto riportato dall’edizione brasiliana di Goal, la Fiorentina starebbe seguendo il terzino destro brasiliano classe 2003 Allan Aniz. Il giovane calciatore, con il contratto in scadenza nel 2024, è stato visionato da osservatori viola in occasione della partita tra Ska e Internacional. L’intermediario del giocatore è lo stesso che ha portato a Firenze Cabral, un indizio in più sulle buone speranze di esito sulla possibile trattativa.

