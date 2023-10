Arthur: “Non sono mai stato bene fisicamente come oggi alla Fiorentina. Voglio tornare in nazionale”

Arthur è tornato a far parlare di sé. Il centrocampista della Fiorentina, intervenuto nel podcast brasiliano Gringolândia, ha approfondito le tappe della sua carriera, soffermandosi sull’attualità, queste le sue parole registrate da TMW

“Dopo il Barcellona ho giocato nel campionato italiano e in Premier League e ho imparato molto. Mi sento più maturo. Fisicamente non sono mai stato al livello di oggi. Ho lavorato duro per arrivarci. Il calcio è molto dinamico e devi stare bene fisicamente. Sono molto contento della mia forma e dell’esperienza in questi tre campionati. Secondo me sono nella fase migliore della mia carriera”.

Immancabile poi un riferimento alla possibilità che venga convocato dal Brasile in futuro: “Per tornare in Nazionale devo fare la mia parte. Devo concentrarmi sulla Fiorentina, avere la continuità che ho e meritarmelo, e poi spero che l’allenatore Fernando Diniz si ricordi di me”.

