Bucchioni: “Mi fa sorridere chi parla della conferma di Vanoli. Bastava un allenatore normale per fare meglio”

L’opinionista si è espresso sula fresca vittoria della Fiorentina sul campo dell’ormai spacciato Hellas Verona

Ai microfoni di Radio Bruno ha parlato Enzo Bucchioni al termine di Verona-Fiorentina: “Questa sera è stato un furto con scasso, ma va bene così, hai scavalcato il Cagliari. Rimane una squadra inconcepibile che ha subito per tutta la partita una squadra di una modestia assoluta già in B come il Verona.

Sono convinto che giovedì sarà diversa, ma questa gara è la conferma che devono andare via tutti, perché non hanno i valori per vestire la maglia della Fiorentina: sono entrati in campo con la solita sufficienza. Mi fa sorridere anche chi dice che Vanoli vada confermato. Ma sulla base di cosa?

Bastava un allenatore normale per lasciarsi alle spalle un passato da retrocessione. Poi molto dipenderà da cosa vuole fare la Fiorentina. Mi aspetto un passo in avanti anche da Paratici, perché faccio fatica a trovare un giocatore che abbia dato una mano dei cinque che ha comprato a gennaio, a parte Solomon che si è però infortunato”.