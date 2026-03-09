9 Marzo 2026 · Ultimo aggiornamento: 16:20

Bucchioni: “Viola in caduta, l’effetto Paratici è svanito. Le prestazioni fanno paura più della classifica”

Redazione

9 Marzo · 15:40

Il noto giornalista, Enzo Bucchioni, commenta la prestazione della Fiorentina nella sconfitta interna contro il Parma

Nel suo editoriale per TMW, Enzo Bucchioni ha commentato la sconfitta della Fiorentina contro il Parma: “In coda si sta buttando via la Fiorentina, le prestazioni fanno paura più della classifica. C’era lo scontro diretto Lecce-Cremonese, vinto dai salentini, i Viola avrebbero dovuto battere a tutti i costi il Parma per staccarsi dai tre posti che significano serie B e invece si sono fatti imporre il pari in casa”. 

Aggiunge: “Giovedì c’è la Conference che toglie energie, lunedì una sorta di spareggio con la Cremonese a Cremona e al di là dei valori tecnici, la squadra di Vanoli sembra tornata quella di due mesi fa senza forze e senza idee. L’effetto Paratici è già svanito”.

 

