Bucchioni: “Viola in caduta, l’effetto Paratici è svanito. Le prestazioni fanno paura più della classifica”

Nel suo editoriale per TMW, Enzo Bucchioni ha commentato la sconfitta della Fiorentina contro il Parma: “In coda si sta buttando via la Fiorentina, le prestazioni fanno paura più della classifica. C’era lo scontro diretto Lecce-Cremonese, vinto dai salentini, i Viola avrebbero dovuto battere a tutti i costi il Parma per staccarsi dai tre posti che significano serie B e invece si sono fatti imporre il pari in casa”.

Aggiunge: “Giovedì c’è la Conference che toglie energie, lunedì una sorta di spareggio con la Cremonese a Cremona e al di là dei valori tecnici, la squadra di Vanoli sembra tornata quella di due mesi fa senza forze e senza idee. L’effetto Paratici è già svanito”.