Bucchioni attacca: “Vanoli non ha avuto il coraggio di portare nessuno cambiamento, non c’è sintonia”

C’è desolazione in casa Fiorentina dopo la terrificante sconfitta della Fiorentina rimediata a Reggio Emilia contro il Sassuolo.

Ecco il punto di vista di Enzo Bucchioni ai microfoni de “Il Pentasport” di Radio Bruno:

“Questa è la strada diretta per la Serie B, oggi poteva essere la possibilità di iniziare la rincorsa. Perdere invece vuol dire segnalare che la prima candidata alla retrocessione è la Fiorentina. I dirigenti che ringraziano per il megafono di Dzeko per me non ha nessun senso. Oggi ho visto dei segnali inquietanti e pensare che il Sassuolo ti aveva agevolato all’inizio con quel rigore… Io chiamo in causa Vanoli: in 5 partite ha fatto solo 2 punti e la squadra è la stessa di Pioli. Non si può giocare così contro il Sassuolo e lui non ha avuto il coraggio di portare anche minimo cambiamento. Questa squadra non crede a quello che fa e non lo faceva neanche con Pioli. Vanoli si arrabbia dalla prima partita, ma adesso ho la prova che i giocatori fanno in campo quello che vogliono e mi pare evidente che questa sbandierata sintonia non c’è. La vicenda del rigore è emblematica: come allenatore ho un giocatore solo che è Kean e lo devo difendere. Non facendogli battere il rigore l’hai perso e lui non è stato più in partita”

L’episodio della sostituzione di Ranieri:

“Quella scene non le può fare nessuno e tanto meno il capitano. Questo allenatore penso proprio non sia in grado di cambiare la storia di questa stagione. Anche De Gea non c’è.. è colpevole sui tre gol. Fossi Commisso metterei immediatamente in società un uomo di calcio che apra la porta dello spogliatoio e lasci muti tutti. Ci vuole un personaggio autorevole. Guarda al limite potresti anche richiamare Pioli e dargli pieni poteri oppure penso a Antognoni, Batistuta.”