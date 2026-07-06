Bucchioni: "Quasi 40 milioni spesi: Commisso jr ha aperto il portafoglio o c'è un nuovo acquirente?"

Paratici riporta in Italia il difensore rumeno Dragusin

Nel suo editoriale su TMW, Enzo Bucchioni si è soffermato sull'arrivo di Radu Dragusin, uno dei colpi più importanti dell'estate della Fiorentina, partita con un mercato dai ritmi sorprendenti.

"Il colpo di giornata lo mette a segno la Fiorentina. Paratici riporta in Italia Dragusin, il difensore rumeno che aveva acquistato al Tottenham dal Genoa per circa 28 milioni di euro, bonus compresi, dopo che la Juventus lo aveva ceduto ai rossoblù per meno di dieci milioni. Dragusin è un prodotto del vivaio bianconero, conosciuto molto bene sia da Paratici sia da Grosso, che lo ha allenato nella Primavera della Juve. In Premier League non è riuscito a trovare continuità, anche a causa degli infortuni: in due anni e mezzo ha disputato appena 35 partite, ma a 24 anni in Serie A può rilanciarsi alla grande. L'operazione prevede un prestito da 2,5 milioni e un obbligo di riscatto fissato a 17,5 milioni, per un investimento complessivo di 20 milioni.

Paratici sta ricostruendo la Fiorentina partendo dalle fondamenta della difesa. Dopo l'arrivo del centrale mancino brasiliano Viery, pagato circa 17 milioni, ecco anche il nuovo centrale di destra. Saranno loro la coppia titolare della retroguardia viola.

Quasi 40 milioni investiti nei primi due acquisti fanno capire che Paratici ha ampia libertà d'azione e risorse importanti per riportare subito la Fiorentina ai vertici. Commisso jr ha davvero deciso di aprire i cordoni della borsa oppure dietro Paratici c'è qualcuno pronto a rilevare il club?".