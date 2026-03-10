Bucchioni attacca: “Vanoli è inesperto e ha paura, bisognava esonerarlo già da qualche settimana”

A Radio Bruno è intervenuto Enzo Bucchioni per parlare di Fiorentina: “La partita di domenica è stata peggiore anche di Udine perché giocavi contro una squadra ancora meno forte che, se avesse voluto, avrebbe vinto anche a Firenze poi a loro mancavano pure un paio di elementi. Abbiamo avuto paura di perdere e ci siamo presi un punto che è reale perché c’è da lottare tanto. Bisognava vincere domenica perché ora vai là con un solo punto sulla Cremonese piuttosto che 3, invece hai giocato malissimo contro una squadra che è stata anche peggiorata dai cambi.”

Prosegue: “Vanoli non ha nemmeno provato a cambiare perché ha fatto cambi solo su ruolo senza cercare di modificare l’assetto, anche lui è impaurito e basta vederlo in faccia per capirlo. Andava mandato via prima per dare una scossa e prendere qualcun altro perché sta dimostrando di essere inesperto, infatti non sa lavorare sulla testa dei giocatori perché sono tutti molli senza cattiveria.”

Sui singoli: “Questi giocatori si sentono superiori nonostante il contesto in cui stanno, vanno in campo con sufficienza senza prendersi delle responsabilità. Giocano facendo solo il passaggino a quello vicino perché a nessuno interessa della maglia poi li vedi sui social che sono sempre a giro tra feste e risate, non capiscono che stanno portando Firenze in B.”

Prosegue: “A Cremona rischi tanto perché questi vanno a mille e noi siamo in grande crisi pure fisica perché le gambe non girano più come prima. La Cremonese a Lecce ha sputato sangue, sono giocatori modesti ma non si tirano indietro ed è questa la nostra mancanza più grande.”