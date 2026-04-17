Bucchioni netto: "Stagione della Fiorentina è fallimentare, Vanoli ha gestito malissimo la Conference ed ha le sue colpe"

Il giornalista ha criticato l'operato europeo del tecnico viola Vanoli appena eliminato dal Palace

A Radio Bruno Enzo Bucchioni ha espresso un giudizio netto sulla Fiorentina, definendo l'annata un fallimento senza appello: "Comunque la si guardi, la stagione resta fallimentare. Sebbene stasera la squadra abbia mostrato il miglior carattere dell'anno, l'orgoglio non basta a cancellare il fatto che il passaggio del turno sia stato regalato già nella sfida di Londra".

Il giornalista ha poi rincarato la dose sulla pochezza tecnica dell'avversario e sulle colpe dell'allenatore: "I viola hanno gettato al vento un'occasione contro un Crystal Palace che, alla prova dei fatti, si è rivelato un collettivo modesto. La verità è che l'eliminazione è figlia della vergognosa prestazione dell'andata; Vanoli ha gestito in prima persona tutta la competizione e deve assumersi le sue responsabilità, perché non si può ignorare il suo impatto negativo sulla gestione del torneo".