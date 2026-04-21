Bucchioni duro con Vanoli: "In 6 mesi non ha dato niente, la Fiorentina non ha un gioco e fa sempre prestazioni orribili"

Il giornalista ha criticato il mister viola Paolo Vanoli dopo il pareggio di ieri sera a Lecce

A Radio Bruno ha parlato Enzo Bucchioni per parlare di Fiorentina: "Prendiamo il punto, ma non se ne può più perché siamo stati inguardabili contro una squadra di una pochezza tecnica tremenda. Abbiamo 8 punti di vantaggio e non abbiamo mai fatto la partita anzi abbiamo sofferto e potevamo pure perdere perché abbiamo fatto solo un tiro e basta. Vedo troppa contentezza e non va bene, siamo la Fiorentina e siamo quindicesimi e non va accettato perché la piazza si merita altro."

Su Vanoli: "Non c'è nemmeno da farci un dibattito perché ha gestito male la Conference contro il Crystal Palace che era battibile, ma lui ha sbagliato tutto il piano gara, inoltre non ha mai dato un gioco e non deve rimanere se vogliamo ricreare il nostro status. Se rimarrà, dovrà cambiare piani perché così non ci siamo. In 6 mesi non ci ha fatto vedere niente di suo poi si accorge tardi dei cambi e ha rischiato di perdere alla grande."

Su Paratici: "Un grande direttore quando arriva vuole dare una sua impronta, se poi crede che Vanoli sia quello giusto va bene, ma ne dubito perché non abbiamo più l'acqua alla gola e non giochiamo a calcio in nessuna condizione. Bisogna capire se vogliono fare un progetto conservativo con Vanoli e pochi acquisti, ma confidando nel fatto che lui conosce l'organico oppure ripartire da zero per l'Europa con un uomo nuovo e un mercato funzionale a lui."