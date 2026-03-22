Bucchioni: “La Fiorentina deve ringhiare oggi perché l’Inter avrà pressione, pesa il forfait di Mandragora”

A pochi minuti dal fischio d’inizio di Fiorentina-Inter, Enzo Bucchioni ha parlato nel prepartita de “Il Pentasport” di Radio Bruno.

Ecco le parole del noto giornalista:

“Il Lecce è comunque vivo, è una squadra che ha sfiorato due volte la possibilità di pareggiare che però perde. Quindi la Fiorentina deve cercare di fare punti, questo è un risultato importantissimo per la Fiorentina. L’assenza di Mandragora mi preoccupa un po’, Mandragora è il giocatore più tattico. Ndour ha giocato molto giovedì, dovrà stare molto compatta la Fiorentina oggi per costruire il risultato. Sarà importante non fargli partire sugli esterni, sarà importante Parisi per impedire a Dimarco di mettersi in moto.La Fiorentina deve ringhiare perché anche per l’Inter è una partita complicata, l’Inter deve necessariamente vincere. Per la Fiorentina un pareggio potrebbe stare anche bene, l’Inter avrà più pressione anche di questo dovrà approfittare la Fiorentina”.