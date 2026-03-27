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Bucchioni esalta Kean: “Talento da Pallone d’Oro, ma va costruita la squadra giusta attorno a lui”

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Bucchioni esalta Kean: “Talento da Pallone d’Oro, ma va costruita la squadra giusta attorno a lui”

Redazione

27 Marzo · 14:13

Aggiornamento: 27 Marzo 2026 · 14:13

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Enzo Bucchioni ha parlato durante il pentasport di Radio Bruno dopo la rete segnata da Kean in nazionale: alcuni dubbi sul futuro

Intervenuto a Radio Bruno, il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato di Moise Kean, analizzandone qualità e prospettive nella Fiorentina.
“Quando lo guardi giocare pensi che possa arrivare anche a livelli da Pallone d’Oro. Ha forza fisica, qualità nel liberarsi dell’uomo. Ieri ha segnato un gol straordinario, dove si sono viste tecnica e movenze di alto livello”.
Sul futuro: “Paratici lo conosce bene, sa quali sono i suoi punti di forza e anche i suoi limiti. La vera valutazione da fare è se costruire una squadra attorno a lui oppure inserirlo in un sistema diverso. Di certo è tra i giocatori più difficili da cedere. Poi c’è la clausola e non so chi possa permettersela: non credo, ad esempio, che il Milan sia realmente interessato”.

Infine un’analisi tattica e caratteriale: “A Firenze incide molto il fatto di voler essere protagonista. Lui è un giocatore piuttosto individualista: se deve legare il gioco, anche senza volerlo, fa più fatica, come si vede anche con Gudmundsson. A Palladino però va riconosciuto il merito di averlo valorizzato. In Nazionale, invece, è un contesto diverso”.

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