Bucchioni: "Abbiamo pochissime scelte di formazione oggi, ma la presenza di Kean è la notizia migliore che si possa avere"

Il giornalista ha detto il suo parere sul match di oggi tra Fiorentina e Verona con Kean che parte titolare da subito

A Radio Bruno Enzo Bucchioni ha parlato della formazione schierata da Vanoli: "Abbiamo poche scelte perchè ci mancano tanti giocatori per questa partita, ma sono sicuro che anche così siamo più forti e lo dobbiamo far vedere. Mi aspetto molto da Gudmundsson come sempre perchè si deve sbloccare proprio in queste gare e poi la notizia più bella è la presenza di Kean dal primo perchè ti mette su un altro livello."

Prosegue: "Lo voglio vedere motivato per rifarsi dopo la batosta con la Nazionale perchè ora deve salvare la Fiorentina. Va lanciato in campo aperto contro questi difensori un po' lenti e hai gente che lo sa fare. Siamo un po' più sbilanciati a destra perchè non abbiamo un terzino vero ma Comuzzo bloccato. Non sarà facile, ma la vittoria è d'obbligo."