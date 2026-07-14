Bucchioni: "La proprietà vuole rifarsi per l'ultima stagione, sta spendendo veramente tanto"

Il giornalista ha parlato del mercato viola

Il direttore di Italia 7, Enzo Bucchioni, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per commentare le ultime mosse di mercato della Fiorentina, tracciando un bilancio della strategia societaria.

Il confronto con l'era Della Valle Bucchioni ha evidenziato l'importante sforzo finanziario del club: «Paratici si sta muovendo nel modo giusto, puntando su profili giovani. L'investimento complessivo è notevole, dato che parliamo di una cifra vicina ai cento milioni di euro. Si nota una volontà economica pesantissima; è chiaro che la delusione della passata stagione ha lasciato il segno nella dirigenza. Questa situazione ricorda molto la svolta del 2012, quando i Della Valle affidarono la ricostruzione a Montella».

Il giudizio su Jimenez Passando ai singoli, il giornalista si è espresso con decisione sull'acquisto di Jimenez: «Nel momento in cui il Milan ha deciso di privarsene lo scorso anno, la mia reazione è stata di totale stupore per una scelta che ritenevo folle. Ha un carattere indubbiamente singolare, ma possiede una duttilità tattica tale da ricoprire più ruoli. La sua cessione all'epoca non fu certo legata soltanto a quel singolo screzio avuto con Allegri».