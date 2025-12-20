Bucchioni: “Adesso mi prendo anche Paratici, a patto che gli vengano dati pieni poteri e responsabilità”

Enzo Bucchioni, ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva discutendo della possibile scelta della Fiorentina su Fabio Paratici, queste sono le sue parole: “Possono esserci dirigenti più bravi o meno bravi, ma adesso mi prendo anche Paratici vedendo il contesto della Fiorentina. Perché almeno ha degli agganci di mercato, i giocatori li ha portati. Quando lavorava con Marotta era lui che portava la maggior parte dei giocatori. Nel contesto disastrato della Fiorentina penso che possa fare qualcosa anche Paratici, a patto che gli vengano dati pieni poteri.

Perché se Paratici viene e poi deve continuamente parlare con Ferrari, o confrontarsi continuamente con Commisso, va a finire come quando hanno provato a prendere Vicario il portiere dell’Empoli e non l’hanno mai preso. Qualsiasi dirigente tu voglia prendere devi dargli pieni poteri e piena responsabilità, salvare la Fiorentina adesso diventa una un’impresa straordinariamente difficile.”