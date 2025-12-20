20 Dicembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 19:05

Bucchioni: “Adesso mi prendo anche Paratici, a patto che gli vengano dati pieni poteri e responsabilità”

Enzo Bucchioni commenta la scelta di Fabio Paratici, dicendo può dare qualcosa anche in un contesto complicato, ma serve autonomia totale

Enzo Bucchioni, ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva discutendo della possibile scelta della Fiorentina su Fabio Paratici, queste sono le sue parole: “Possono esserci dirigenti più bravi o meno bravi, ma adesso mi prendo anche Paratici vedendo il contesto della Fiorentina. Perché almeno ha degli agganci di mercato, i giocatori li ha portati. Quando lavorava con Marotta era lui che portava la maggior parte dei giocatori. Nel contesto disastrato della Fiorentina penso che possa fare qualcosa anche Paratici, a patto che gli vengano dati pieni poteri.

Perché se Paratici viene e poi deve continuamente parlare con Ferrari, o confrontarsi continuamente con Commisso, va a finire come quando hanno provato a prendere Vicario il portiere dell’Empoli e non l’hanno mai preso. Qualsiasi dirigente tu voglia prendere devi dargli pieni poteri e piena responsabilità, salvare la Fiorentina adesso diventa una un’impresa straordinariamente difficile.”

