Bucchioni: “Alla Fiorentina gli allenatori sono uomini soli. Il gruppo non esiste, manca un progetto”

Il noto giornalista Fiorentino Enzo Bucchioni ha parlato sul suo editoriale su Tuttomercatoweb della situazione della Fiorentina:

“Ha ragione Allegri, all’inizio dell’anno prossimo la classifica ultracorta prenderà un assetto più vero. In coda l’ha già preso, purtroppo per la Fiorentina che è ultima, molto staccata dalla zona salvezza. La sorpresa negativa è finita, il calcio ha delle regole precise, senza Commisso non ci sono altre figure credibili in società, manca un progetto tecnico vero. Cosi gli allenatori sono uomini soli e deboli, il gruppo non esiste. Pioli ha fallito, Vanoli sta facendo anche peggio. Servono soluzioni dure e drastiche che possono arrivare solo dagli Usa: in società servono uomini di calcio. Ma subito.”