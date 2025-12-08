8 Dicembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 14:25

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Bucchioni: “Alla Fiorentina gli allenatori sono uomini soli. Il gruppo non esiste, manca un progetto”

News

Bucchioni: “Alla Fiorentina gli allenatori sono uomini soli. Il gruppo non esiste, manca un progetto”

Redazione

8 Dicembre · 11:08

Aggiornamento: 8 Dicembre 2025 · 11:08

TAG:

ACF FiorentinaBucchioniPioliVanoli

Condividi:

di

Il noto giornalista Fiorentino Enzo Bucchioni ha parlato sul suo editoriale su Tuttomercatoweb della situazione della Fiorentina:

“Ha ragione Allegri, all’inizio dell’anno prossimo la classifica ultracorta prenderà un assetto più vero. In coda l’ha già preso, purtroppo per la Fiorentina che è ultima, molto staccata dalla zona salvezza. La sorpresa negativa è finita, il calcio ha delle regole precise, senza Commisso non ci sono altre figure credibili in società, manca un progetto tecnico vero. Cosi gli allenatori sono uomini soli e deboli, il gruppo non esiste. Pioli ha fallito, Vanoli sta facendo anche peggio. Servono soluzioni dure e drastiche che possono arrivare solo dagli Usa: in società servono uomini di calcio. Ma subito.”

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio