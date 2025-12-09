Bucchioni: “Esiste una fazione dentro la Fiorentina che non sopporta Kean, l’aumento lo ha fatto risultare antipatico”

A Radio Bruno Enzo Bucchioni ha parlato anche del momento di Moise Kean in viola: “Lui è rimasto e siamo stati tutti contenti, ma gli hanno fatto un nuovo contratto a 5 milioni e vedrete che non a tutti sta bene quanto successo perché ora lui prende di più e si sa che ci sono le invidie. In più, lo sappiamo che lui vuole segnare per sè e per andare ai Mondiali, non è molto interessato alle cose della Fiorentina e gli hanno concesso molto perché Pradé ci ha parlato spesso di qualche allenamento non al top e di qualche ritardo la mattina.”

Prosegue: “Chiaro che non a tutti i giocatori sta bene che lui faccia come vuole e ora si stanno rivoltando perché esiste una fazione contro Kean dentro la squadra, infatti lui non segna più e nessuno gli passa il pallone proprio perché rimane antipatico. Chiaramente con una società presente, queste cose le sistemeresti prima senza far vedere a tutti in campo che ci sono dei malumori. Quando segni il rigore, il danno è già stato fatto e pure Vanoli si doveva imporre perché è Kean quello che ti fa svoltare e non Mandragora.”

Chiude: “Kean lascerà la Fiorentina a fine anno ed è cosa certa, però pure con lui si è sbagliato tutto perché aveva bisogno di uno come Palladino che lo ha fatto sentire il numero uno senza concorrenza né antipatie verso di lui come era successo a Torino, infatti pure sabato ha giocato per sè tirando anche da metà campo.”