Bucchioni duro su Vanoli: “Non ha dato un’impronta alla squadra nè ha mai preso in mano il gruppo”

Il giornalista Enzo Bucchioni ha commentato l’attuale situazione della Fiorentina ai microfoni di Radio Bruno: “Vanoli non ha mai dato un’impronta alla squadra nè ha mai preso in mano il gruppo nonostante guidi la Fiorentina da 14 partite. La media punti non basta per tirarsi fuori dalla zona retrocessione, ma quello che dà più fastidio è la fase difensiva critica.

La Fiorentina non sa difendere, dietro è modesta e senza personalità e la squadra non protegge i difensori. Se non si inverte la rotta diventa un grande problema. Vanoli? Esonerarlo vorrebbe dire essere in preda alla disperazione e ancora la Fiorentina non lo è. Cambiare adesso vorrebbe dire consegnarsi alla retrocessione quando mancano 14 partite, nonostante continuino a vedersi i soliti errori.

Il problema è legato alla mentalità della squadra: a volte, se devi salvarti, serve giocare un calcio più arcaico. Poi dal mercato non è arrivato clamorosamente un leader difensivo, oltre ala fatto che ne servissero due e non uno, ma per non prendere i gol subiti contro il Torino servivano solo dei difensori normali”.