Bucchioni: "Paratici potrebbe fare mercato per una futura proprietà al posto dei Commisso"

Il giornalista ha parlato del mercato viola di Paratici in quest'estate

Nel corso del suo intervento ai microfoni di Radio Sportiva, il giornalista Enzo Bucchioni ha analizzato le ultime mosse di mercato della Fiorentina, soffermandosi in particolare sulle operazioni condotte da Fabio Paratici per rinforzare la rosa a disposizione di mister Fabio Grosso.

«In estrema sintesi, si può dire che Paratici stia restituendo il grande calcio alla piazza di Firenze. Le sue decisioni seguono una logica ben precisa, volta a rifondare le basi del gruppo attraverso l'innesto di elementi giovani e che possiedono già una buona familiarità con il nostro campionato. L'esempio di Jiménez è emblematico: trovo incomprensibile la scelta del Milan di privarsi di un talento simile per una plusvalenza minima, di soli 3 milioni di euro. Le sue prestazioni in campo hanno sempre evidenziato doti importanti. È evidente come Paratici stia puntando su profili che monitora e conosce da tempo».

«Quali traguardi potrà raggiungere questa squadra? Sarà il terreno di gioco a stabilirlo. Resta il fatto che la società sta compiendo sforzi economici notevoli: parliamo di una campagna acquisti che, considerando gli investimenti immediati e gli impegni finanziari futuri, si aggira intorno ai 100 milioni di euro. Si percepisce la volontà di portare avanti un programma sportivo ambizioso. La proprietà Commisso ha scelto di dare un forte impulso al club, modificando la strategia degli ultimi anni e dando priorità alla competitività sul campo piuttosto che al bilancio. Resta da capire se questa gestione di Paratici possa anche essere il preludio a scenari societari inediti per il futuro della Fiorentina. In ogni caso, si tratta di un percorso affascinante che, se dovesse dare i frutti sperati, candiderà i viola a vera e propria rivelazione della prossima stagione».