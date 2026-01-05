Bucchioni: "Vittoria vitale per la salvezza. L'intensità è mancata ma abbiamo visto il gioco"

Il noto giornalista, Enzo Bucchioni, ha commentato la vittoria casalinga della Fiorentina contro la Cremonese

Il noto giornalista, Enzo Bucchioni, ha parlato a Radio Sportiva. Le sue parole: “La vittoria contro la Cremonese è fondamentale per la lotta alla salvezza. Intanto hai battuto una concorrente, e poi sono tre punti che ti danno aria e serenità anche in vista della partita contro la Lazio. Bruttissima partita della Cremonese, la gara l'ha avuta in mano sempre la Fiorentina. Il rigore tolto ai viola è discutibile. L'intensità è mancata, ma il gioco si è visto".

Sul mercato: "La Fiorentina farà altre cose sul mercato oltre a un Solomon già decisivo. Il livello dei giocatori è superiore. Se si ritrova serenità cedendo i giocatori che hanno contribuito a creare questo clima a Firenze, non dico che sarà semplice, ma sicuramente più facile rispetto a chi l'aveva messa in conto fin dall'inizio”.