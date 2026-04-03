Bucchioni: "Kean deve giocare domani, guadagna 5 milioni e non può restare in panchina"

Le dichiarazioni del giornalista, Enzo Bucchioni, che si proietta alla partita di domani tra Hellas Verona e Fiorentina

Il noto giornalista, Enzo Bucchioni, è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno: "Non capisco perché non dovrebbe giocare Kean domani, ma poi guadagna 5 milioni. Deve scendere in campo. Solomon? Vediamo come sta, bisogna capire se è il caso di rischiarlo a Verona. La partita con il Verona mi fa paura, ma dal punto di vista dell'avversario sono tranquillo".

Su Gattuso: "Venne cacciato dalla Fiorentina perché parlava direttamente con Commisso e a quelli che gli stavano intorno non andava bene. Così l'hanno allontanato".