Bucchioni: "Kean deve giocare domani, guadagna 5 milioni e non può restare in panchina"
Le dichiarazioni del giornalista, Enzo Bucchioni, che si proietta alla partita di domani tra Hellas Verona e Fiorentina
A cura di Redazione Labaroviola
03 aprile 2026 14:23
Il noto giornalista, Enzo Bucchioni, è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno: "Non capisco perché non dovrebbe giocare Kean domani, ma poi guadagna 5 milioni. Deve scendere in campo. Solomon? Vediamo come sta, bisogna capire se è il caso di rischiarlo a Verona. La partita con il Verona mi fa paura, ma dal punto di vista dell'avversario sono tranquillo".
Su Gattuso: "Venne cacciato dalla Fiorentina perché parlava direttamente con Commisso e a quelli che gli stavano intorno non andava bene. Così l'hanno allontanato".