Bucchioni: “Oggi la Fiorentina ha giocato meglio dell’Inter. Prima della partita avrei firmato per un punto”

Bucchioni è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per commentare il pareggio del Franchi tra Fiorentina ed Inter. “Prima della partita avrei firmato per il pareggio, è un punto prezioso: ci dà vantaggio sulla Cremonese e sul Lecce, in più ci avvicina al Cagliari. Aver guadagnato questo punto con la capolista ci dà un vantaggio mentale”. E in merito della prestazione della squadra di Vanoli dice “Dopo un inizio disastroso, il rischio era quello che tornassero le vecchie paure, ma piano piano siamo venuti fuori giocando il nostro calcio. Oggi la Fiorentina ha giocato meglio dell’Inter: ho visto i giocatori lottare su tutti i palloni. Il pareggio è stra meritato”.