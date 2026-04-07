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Bucchioni: “Vanoli non va confermato, la partita di Verona dimostra che mancano personalità e identità”

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Bucchioni: “Vanoli non va confermato, la partita di Verona dimostra che mancano personalità e identità”

Redazione

7 Aprile · 15:20

Aggiornamento: 7 Aprile 2026 · 15:28

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Le parole al Pentasport del noto giornalista, Enzo Bucchioni, sul momento in casa Fiorentina dopo la trasferta di Verona

Il giornalista, Enzo Bucchioni, è intervenuto a Radio Bruno: “Le sconfitte in casa con Lecce e lo stesso Verona sono state sicuramente partite peggiori, ma penso anche ad alcun prestazioni in Conference League”.

Aggiunge: “Bisogna trarre delle indicazioni da una partita del genere per valutare il lavoro dell’allenatore… se dopo 5 mesi la Fiorentina è ancora questa, si vuole proseguire così? Vanoli va confermato? Grazie per il suo lavoro, ma gare così ti danno l’idea che mancano personalità e identità dopo 5 mesi, eppure la squadra ha un certo livello tecnico. Va rispettato per quanto fatto, ma il futuro deve essere diverso”. 

Sul futuro: “Dopo una stagione così, è inevitabile rinnovare tutto, ed è arrivato uno come Paratici con le sue idee e starà già lavorando di conseguenza su rosa e allenatore. I calciatori da tenere sono pochi, sia per il livello, che per l’annata, che va cancellata. Mi aspetto una grande partita col Crystal Palace, questa squadra nei grandi appuntamenti ha saputo far bene, fallendo invece gare con avversari inferiori. Col Palace in Conference League è una finale anticipata“.

Su Comuzzo:Comuzzo ha grandi potenzialità e grandi limiti, non ha ancora completato il processo di crescita. Ha difficoltà anche nel posizionamento, gli servirebbe un grande allenatore ed un difensore che gli faccia da guida, per completare la propria maturazione. Se resta così, rimane un calciatore qualunque, invece può diventare un grandissimo difensore”.

Conclude: “La difesa della Fiorentina è sostanzialmente modesta, e pesa l’assenza di Mandragora che dà un contributo fondamentale in copertura”.

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