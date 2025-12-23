Bucchioni: “Risarcite i tifosi dopo 15 partite inguardabili. La Fiesole ha giustamente girato le spalle alla squadra”

Il giornalista e direttore di Italia7, Enzo Bucchioni, ha parlato a Radio Bruno durante il Pentasport, le sue parole:

“L’atteggiamento dei giocatori dopo i gol non mi è piaciuto, ho visto sceneggiate eccessive, spero che sabato si riveda la stessa energia, identica, anche perché non si troverà sempre uno che combina quello che ha fatto Okoye. Chi pensa di aver risolto tutto, sbaglia. La Curva Fiesole ha giustamente girato le spalle alla squadra, che non ha fatto assolutamente niente e viene da 5 mesi inaccettabili, è ultima in classifica. C’è una tifoseria che deve essere risarcita dopo 15 partite inguardabili, ne servirebbero 15 come quella con l’Udinese. C’è anche una Conference League da onorare, non dimentichiamolo”.