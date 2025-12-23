23 Dicembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 15:09

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Bucchioni: “Risarcite i tifosi dopo 15 partite inguardabili. La Fiesole ha giustamente girato le spalle alla squadra”

News

Bucchioni: “Risarcite i tifosi dopo 15 partite inguardabili. La Fiesole ha giustamente girato le spalle alla squadra”

Redazione

23 Dicembre · 15:09

Aggiornamento: 23 Dicembre 2025 · 15:09

TAG:

#FiorentinaBucchioniCurva Fiesole

Condividi:

di

Enzo Bucchioni commenta la prima vittoria stagionale in campionato della Fiorentina contro l'Udinese ed elogia la scelta della Curva

Il giornalista e direttore di Italia7, Enzo Bucchioni, ha parlato a Radio Bruno durante il Pentasport, le sue parole:

“L’atteggiamento dei giocatori dopo i gol non mi è piaciuto, ho visto sceneggiate eccessive, spero che sabato si riveda la stessa energia, identica, anche perché non si troverà sempre uno che combina quello che ha fatto Okoye. Chi pensa di aver risolto tutto, sbaglia. La Curva Fiesole ha giustamente girato le spalle alla squadra, che non ha fatto assolutamente niente e viene da 5 mesi inaccettabili, è ultima in classifica. C’è una tifoseria che deve essere risarcita dopo 15 partite inguardabili, ne servirebbero 15 come quella con l’Udinese. C’è anche una Conference League da onorare, non dimentichiamolo”.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio