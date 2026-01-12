Bucchioni: “Tre partite senza sconfitte evidenziano la crescita della Fiorentina e le chance di salvezza”

Secondo Enzo Bucchioni, il Milan ha perso l’occasione di approfittare dello scontro diretto tra Inter e Napoli. L’opinionista, nel suo consueto editoriale del lunedì su Tuttomercatoweb.com, ha però sottolineato anche il percorso positivo della Fiorentina, che sta gradualmente ritrovando compattezza e identità:

«Il Milan non ha saputo sfruttare il confronto diretto tra Inter e Napoli, venendo fermato da una Fiorentina che sta lentamente diventando una vera squadra. Con il valore tecnico della rosa e gli eventuali rinforzi del mercato di gennaio, la squadra viola vede crescere sensibilmente le possibilità di salvezza. Tre partite senza sconfitte sono un segnale chiaro di crescita e di un’inversione di tendenza, pur rimanendo su un percorso lungo e impegnativo».