Bucchioni: “Mi aspetto una grande prova, la Fiorentina deve metterei in campo il cuore per Rocco Commisso”

Le parole di Enzo Bucchioni all’interno del prepartita de “Il Pentasport” di Radio Bruno a pochi minuti dal fischio di inizio di Bologna Fiorentina.

Ecco l’opinione del noto giornalista:

“Un uomo che ha segnato 7 anni di storia della Fiorentina e resterà nella storia della Fiorentina. So che in tanti sono convinti che il Viola Park non sia una grande cosa ma è una grande cosa. Se un domani la Fiorentina verrà ceduta avrà un valore enorme. Purtroppo non ci è riuscito a far crescere la Fiorentina come voleva, ci è riuscito a metà ma il sogno che lui aveva piano piano è diventato una realtà un pochino più amara come la vicenda stadio. Non a caso i suoi amici nel calcio erano i presidenti scomodi tipo De Laurentiis ed erano accumulati da questa volontà di cambiare e il calcio non gliel’ha consentito. Aveva un grande amore per la Fiorentina, questo è Rocco Commisso: un personaggio con mille sfaccettature. A volte era un personaggio scomodo, non sempre aveva ragione lui, era un personaggio cosi. Amava condurre la società come se fosse una società familiare, è un po’ l’idea che hanno i personaggi che si sono fatti da soli, pensano che il modello sia ripetibile in altre situazioni ma nel calcio non è cosi’, forse sarebbe stato meglio fare una grande società a livello dirigenziale”.

Sulla formazione:

“Mi aspetto una grande prova non dal punto di vista calcistico ma dal lato emozionale. Questa squadra deve mettere in campo il cuore oggi, c’è un presidente che ha chiesto di giocare nonostante il grave lutto. La Fiorentina deve andare avanti e i calciatori devono saperlo. Mi aspetto una gara da leoni, non mi aspettavo cambiamenti, Vanoli ha trovato la quadra. Dal punto di vista del gioco ci sono stati dei miglioramenti, i nuovi verranno inseriti gradualmente. La Fiorentina non perde da tre partite ben sapendo che in panchina qualche soluzione c’è e saranno utili a partita in corso”.