Bucchioni: “È la peggior annata della storia Viola, l’assenza di Commisso è determinante”

Il giornalista e direttore di Italia7, Enzo Bucchioni, durante un intervento a Radio Sportiva ha avuto modo di esprimersi anche sulla situazione della Fiorentina, toccando vari temi di casa Viola.

“La Fiorentina è in una situazione drammatica, la società è inesistente ed affidata ad un direttore generale che non sa cos’è il calcio. Non basta essere uomini di fiducia di Commisso per gestire una società di questi livelli. Purtroppo il presidente viola ha problemi di salute e la sua assenza diventa determinante”.

Aggiunge: “I calciatori non hanno capito che momento stanno vivendo e alcuni nemmeno sembrano partecipi. Una situazione assolutamente eccezionale e che va fuori da ogni parametro. Sarà difficilissimo salvarsi. Ritrovarsi ultimi in classifica dopo una campagna acquisti da 90 milioni, aver subito 28 gol ed essere la peggior difesa, fare la peggior annata della storia della Fiorentina, è un qualcosa di cui parla tutto il mondo del calcio. In questo momento è messa anche peggio del Pisa, nonostante sia tecnicamente superiore”.