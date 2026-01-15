Bucchioni: “Paratici già operativo da un mese, ha salvato una società che ormai era allo sbando”

Il giornalista e direttore di Italia7 Enzo Bucchioni ha parlato dell’ufficialità di Fabio Paratici alla Fiorentina a Radio Sportiva: “Il dirigente era già operativo da un mese, era già tutto previsto, ho pensato anche fosse già stato al Viola Park, senza avere riscontri. Ormai da metà dicembre se ne parlava e c’è stata la svolta completa della Fiorentina. Una società allo sbando si è ritrovata, una squadra che non si sapeva nemmeno in quanti giocasse, una non squadra, ha avuto degli input precisi”.

Aggiunge: “Vanoli sembrava traballante e invece è stato confermato, sentendosi protetto, iniziando a fare delle scelte con più sicurezza e serenità. Era evidente che Paratici da un mese lavorasse per la Fiorentina. Non mi meraviglio né scandalizzo, è il calcio e cinicamente l’importante è che faccia una buona squadra, cambiando le cose. Gli arrivi hanno il timbro di Paratici, ora attendo altri acquisti con la sua firma, per ora nascosta ma abbastanza palese”.