15 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 17:42

News

Bucchioni: “Paratici già operativo da un mese, ha salvato una società che ormai era allo sbando”

Redazione

15 Gennaio · 16:13

Aggiornamento: 15 Gennaio 2026 · 16:19

Enzo Bucchioni commenta l'arrivo di Fabio Paratici che, dal 4 febbraio, ricoprirà il ruolo di direttore sportivo

Il giornalista e direttore di Italia7 Enzo Bucchioni ha parlato dell’ufficialità di Fabio Paratici alla Fiorentina a Radio Sportiva: “Il dirigente era già operativo da un mese, era già tutto previsto, ho pensato anche fosse già stato al Viola Park, senza avere riscontri. Ormai da metà dicembre se ne parlava e c’è stata la svolta completa della Fiorentina. Una società allo sbando si è ritrovata, una squadra che non si sapeva nemmeno in quanti giocasse, una non squadra, ha avuto degli input precisi”.

Aggiunge:Vanoli sembrava traballante e invece è stato confermato, sentendosi protetto, iniziando a fare delle scelte con più sicurezza e serenità. Era evidente che Paratici da un mese lavorasse per la Fiorentina. Non mi meraviglio né scandalizzo, è il calcio e cinicamente l’importante è che faccia una buona squadra, cambiando le cose. Gli arrivi hanno il timbro di Paratici, ora attendo altri acquisti con la sua firma, per ora nascosta ma abbastanza palese”.

