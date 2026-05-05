Bucchioni: "Confermare Vanoli sarebbe un grave errore, questa Fiorentina è un disastro senza appello"

Il giornalista ha attaccato il tecnico viola

A Radio Bruno Enzo Bucchioni ha parlato anche di mister Paolo Vanoli: "Vanoli siede in panchina ormai da sei mesi e Paratici opera da quattro; avevamo sperato che riuscissero a dare una logica a un organico che non ne ha mai avuta, perché il compito di un direttore sportivo non finisce con il calciomercato. "

Prosegue: "Le parole di Paratici nel pre-partita sono state prive di senso: è andato davanti alle telecamere mettendo ancora in discussione la posizione di Vanoli, ma per quale motivo? Se sostieni di parlarci costantemente da mesi, che bisogno hai di aspettare ancora un confronto? Sarebbe stato meglio restare sul vago e rimandare ogni decisione a fine stagione. Entrando così nei dettagli, lasci intendere che la conferma di Vanoli sia una possibilità concreta, il che sarebbe assurdo. Ieri abbiamo avuto l’ennesima prova del baratro in cui ci troviamo: una squadra che è il nulla cosmico e che è stata travolta in dieci minuti."